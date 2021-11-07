Скотти Пиппен: Фил Джексон унизил меня и бросил в момент истины

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался о бывшем главном тренере «Чикаго Буллз» Филе Джексоне и о ситуации, когда Пиппен отказался выходить на паркет в плей-офф 1994 года на 1,8 секунды из-за того, что тренер разработал стратегию под Тони Кукоча, а не под него.



«Джексон унизил меня и бросил в момент истины», — написал Пиппен в своей автобиографии.



Ранее он заявлял, что расценивает этот эпизод как проявление расизма.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.