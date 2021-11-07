В ЦСКА рассказали, будут ли увольнять Итудиса и подписывать новых игроков по ходу сезона

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера Димитриса Итудиса и подписании новых игроков по ходу сезона. ЦСКА потерпел четыре поражения подряд (три в Евролиге и одно в Единой лиге ВТБ).

«Любой главный тренер всегда под давлением, в нём сомневаются, это специфика работы. Ровно пройти весь год невозможно, и в периоды спадов люди часто «находят» системные ошибки, считая ими обычные рабочие моменты. Димитрис Итудис — главный долгожитель в истории ЦСКА. Столько сезонов подряд команду не возглавлял никто с 70-х, то есть с десятилетия Александра Гомельского. Димитрис за это время продемонстрировал и результаты, и качество игры, и умение преодолевать трудности. Летом мы подписали новый контракт именно потому, что не сомневаемся в квалификации тренера и его эффективности. У нас не было оснований не продлить отношения. Задачи на прошлый сезон команда выполнила, более того, без двух важнейших игроков мы остановились в одном броске от финала Евролиги.

Разговоры про эмоциональное выгорание и усталость от работы на одном месте — точно не про Итудиса. Поверьте, сейчас он более чем мотивирован, иначе летом Димитрис сказал бы мне, что хочет перемен, и без других предложений не остался бы. Парадокс в том, что те же люди, которые сейчас упрекают менеджмент в продлении Итудиса, после четырёх поражений при новом тренере высказывались бы в стиле: «Зачем поменяли специалиста, который давал результат?! Клуб выстрелил себе в ногу». Ошибки совершают все, Димитрис — не исключение, но мы не видим причин для кардинальных решений. Продолжаем ему доверять и работаем вместе.

Понятно, что в дни поражений тренеры других команд кажутся многим болельщикам лучше, они «принимают нужные решения и ведут игру». И баскетболисты у соперников однозначно мастеровитее, «нужно было брать их, а не тех, кто у нас сейчас». И вообще «не стоило отпускать прежних лидеров», хотя мы уже говорили о том, что никакой распродажи лидеров не было, они сами решили уйти в другие клубы, сменить обстановку. Если сейчас показывают против нас классную игру, честь им и хвала. Это значит, что они профессионалы высочайшего уровня.

Напомню, полным составом мы взяли Суперкубок Лиги ВТБ, Шенгелия и Клайберн выиграли три звания MVP в пяти первых турах Евролиги. Мы выглядели претендентом на чемпионство, поэтому убеждён, что возможности нынешнего состава, когда все здоровы, просто колоссальные. Прежде чем усиливаться, надо понять, как мы выглядим в оптимальном сочетании. Селекция — совмещение желаний и возможностей. Откровенно могу сказать, что сейчас нет финансовой возможности подписывать новых игроков. Многие хотят играть в баскетбольного менеджера, не только не зная финансовой ситуации, но и забывая про fair play, в рамках которого мы можем потратить на контракты игроков не более 65 процентов бюджета. Причём в ближайшие сезоны ограничение станет более жёстким.

Однако тренерский штаб и спортивный отдел клуба внимательно следят за рынком. Мы давно говорили о том, что команде пригодился бы качественный разыгрывающий, классический диспетчер. Но, во-первых, очевидной кандидатуры пока нет, во-вторых, ещё в минувшем сезоне мы были вынуждены выйти за рамки бюджета в наших подписаниях. В-третьих, потенциал нашей задней линии пока не ясен и нам самим. У клуба нет безграничных возможностей, а 90 процентов игроков, интерес к которым нам приписывали, вообще не попадали на клубный радар.

Ситуация неидеальна. Владелец и спонсоры полностью выполняют свои обязательства, за что им спасибо. Но дополнительной спонсорской поддержки не хватает. Из-за ковида сорвались некоторые предварительные договорённости, стараемся найти новые предложения. Именно поэтому оставили пространство на лицевой стороне игровой формы в Евролиге. Нам самим, как и многим болельщикам, непривычно обходиться без букв ЦСКА, но необходимо место под рекламу спонсора», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».