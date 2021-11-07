«Цмоки-Минск» переиграл «Калев», «Локомотив-Кубань» с трудом одолел «Енисей»

Белорусский клуб «Цмоки-Минск» на домашней площадке оказался сильнее эстонского «Калева», встреча завершилась со счётом 93:91 ОТ (23:16, 15:20, 14:14, 28:30, 13:11). Для минского клуба победа стала первой в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.



Инициатива в течение матча постоянно переходила из рук в руки, определить победителя удалось только в дополнительное время. Самым результативным игроком хозяев стал Евгений Белянков (24 очка), у гостей 25 очков набрал Дэвион Берри.

В параллельном матче встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Енисей» из Красноярска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:93 (21:30, 21:17, 22:13, 37:33)



«Локомотив» неудачно начал игру, к началу второй четверти отставая от соперника на девять очков. Постепенно хозяева выровняли игру и к четвёртому игровому отрезку гости уже немного отставали. В последние 10 минут сильнее вновь оказались краснодарцы, что и позволило им победить.



Самым результативным игроком «Локомотива» стал Джонатан Мотли (28 очков), у «Енисея» столько же очков набрал Каспер Уэйр.