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«Цмоки-Минск» переиграл «Калев», «Локомотив-Кубань» с трудом одолел «Енисей»

«Цмоки-Минск» переиграл «Калев», «Локомотив-Кубань» с трудом одолел «Енисей»
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Белорусский клуб «Цмоки-Минск» на домашней площадке оказался сильнее эстонского «Калева», встреча завершилась со счётом 93:91 ОТ (23:16, 15:20, 14:14, 28:30, 13:11). Для минского клуба победа стала первой в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Инициатива в течение матча постоянно переходила из рук в руки, определить победителя удалось только в дополнительное время. Самым результативным игроком хозяев стал Евгений Белянков (24 очка), у гостей 25 очков набрал Дэвион Берри.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
93 : 91
ОТ
Калев
Таллин, Эстония
Цмоки-Минск: Белянков - 24, Кларк - 19, Уорнер - 18, Близнюк - 12, Янкович - 6, Дуду - 5, Эрнандес-Зиненко - 5, Апшоу - 2, Тростинецкий - 2, Кузьмин, Поролев, Стубеда
Калев: Берри - 25, Китсинг - 17, Нургер - 12, Льюис - 11, Витолс - 10, Силиньш - 10, Дорбек - 3, Мэлсон - 3, Кангур, Курбас, Халлер, Хермет

В параллельном матче встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Енисей» из Красноярска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:93 (21:30, 21:17, 22:13, 37:33)

«Локомотив» неудачно начал игру, к началу второй четверти отставая от соперника на девять очков. Постепенно хозяева выровняли игру и к четвёртому игровому отрезку гости уже немного отставали. В последние 10 минут сильнее вновь оказались краснодарцы, что и позволило им победить.

Самым результативным игроком «Локомотива» стал Джонатан Мотли (28 очков), у «Енисея» столько же очков набрал Каспер Уэйр.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
101 : 93
Енисей
Красноярск, Россия
Локомотив-Кубань: Мотли - 28, Макколум - 24, Кидд - 19, Паунич - 14, Мартюк - 9, Емченко - 6, Томпсон - 1, Долинин, Ильницкий, Калинов, Щербенев
Енисей: Уэйр - 28, Уиллис - 24, Браун - 12, Лемар - 8, Бабушкин - 7, Балашов - 7, Митусов - 3, Викторов - 2, Винник - 2, Герасимов, Ершов, Сонько
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