Андрей Воронцевич прокомментировал победу над ЦСКА, за который он выступал 14 лет

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич поделился впечатлениями после выигранного матча с ЦСКА (69:64) в рамках Единой лиги ВТБ. Напомним, Воронцевич на протяжении 14 лет защищал цвета армейского клуба.



«На мой взгляд, по накалу страстей матч получился очень интересным. Встречались лидеры чемпионата Единой лиги ВТБ, каждый хотел выиграть. До последней минуты не было ясно, кто в итоге окажется победителем. Рады, что удалось порадовать результатом болельщиков, которые очень помогали и заряжали нас сегодня. Спасибо им большое!



Мы строим свою игру и прибавляем от матча к матчу в командных взаимодействиях. Конечно, хотелось бы лимитировать число ошибок, которые мы допускаем. Здорово, что продолжаем выигрывать, ведь победы очень важны для укрепления командного духа», — цитирует Воронцевича официальный сайт УНИКСа.