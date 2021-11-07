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УНИКС — ЦСКА (69:64): обзор матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, 7 ноября 2021

Ниже падать некуда? За ЦСКА не было настолько стыдно более двух десятков лет
Арина Ершова
УНИКС – ЦСКА, обзор поражения армейцев
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Армейцы потерпели пятое поражение подряд в Казани. Команда Итудиса ничего не может сделать как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ.

В Казани завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. УНИКС на своей площадке принимал московский ЦСКА. Красно-синие предприняли попытку реабилитироваться за затянувшуюся серию поражений, но успехом она не увенчалась. Успешно защищавшиеся казанцы вырвали победу в концовке – 69:64.

Армейцы впервые более чем за два десятка лет (с сезона-2000/2001) потерпели пять поражений кряду.

В прошлых четырёх матчах подопечные Димитриса Итудиса уступили АСВЕЛу, «Монако» и «Фенербахче» в Евролиге, а также «Калеву» в Лиге ВТБ, установив исторический антирекорд по результативности в Эстонии (56 очков). Прервать безвыигрышную серию в Казани армейский коллектив так и не сумел.

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Единственный повод для радости появился у болельщиков ЦСКА ещё незадолго до начала встречи. В качестве запасного на матч вышел Никола Милутинов. Он получил травму колена в матче с «Миланом» в конце сентября и с тех пор не выходил на площадку. Долгожданное возвращение состоялось сегодня. Пока Никола далёк от оптимальных кондиций – 2 очка и 1 подбор за 10 минут.

Матч армейцы начали весьма уверенно – с рывка 8:0. Но усилиями Айзеи Канаана, который перешёл двузначную отметку по набранным очкам уже в первой четверти, отставание удалось немного сократить (13:18). Однако во второй четверти армейцам удалось увеличить разницу в счёте до двузначной. Хозяева ошибались в обороне, продолжали допускать потери (к середине отрезка их было уже девять). Под конец первой половины изрядно вымотанные москвичи начали «сыпаться». Потери, промахи из-за дуги и два эйрбола Алексея Шведа со штрафного как апогей провала в нападении. Не помогло и появление на площадке Николы Милутинова. От 12 очков преимущества осталось всего 4 – 32:36.

Помимо прочего, за 4 секунды до конца четверти травму получил Иван Ухов. Защитник подвернул ногу в результате контакта с игроком соперника. Ещё до конца первой половины он, хромая, отправился в раздевалку. И на площадке больше не появлялся.

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После большого перерыва москвичам удалось моментально вернуться в игру. Два успешных трёхочковых — и вот ЦСКА вновь лидирует с двузначной разницей. Без Канаана игра казанцев в атаке заметно проседала. Но с его возвращением на площадку кольцо армейцев вновь оказалось под ударом. К концу четверти он преодолел отметку в 20 набранных очков. Плюс в игру наконец включился Марио Хезонья. В итоге УНИКС задавил соперника и забрал третью четверть (15:14). Отставание сократилось до трёх очков – 47:50.

В начале четвёртого игрового отрезка армейцев застала ещё одна травма. Александр Хоменко повредил колено – его под руки увели с площадки. Хотя позже он вернулся куда-то на дальний конец скамейки, но на паркет больше не выходил.

У ЦСКА ничего не получалось – сплошные потери, фолы (плюс традиционный «технарь» Итудису), промах за промахом… Как-то совсем не заладилась игра у Алексея Шведа. Алексей совершил 7 бросков с игры и 2 с линии, но неизменно промахивался и впервые после возвращения из НБА завершил матч в Лиге ВТБ без набранных очков.

Судьба матча решалась в самой его концовке. За пять минут до конца встречи УНИКС впервые повёл в счёте. Счёт начал колебаться то в одну, то в другую сторону. Но в итоге казанцам всё-таки удалось дожать гостей. За 15 секунд до конца встречи они вели с разницей «+5», что фактически означало победу. Спасти ЦСКА могло только чудо, но оно не произошло – москвичи признали поражение. Четвертую четверть УНИКС забрал со счётом 22:14, а с ней и весь матч – 69:64.

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Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан. На его счету – 25. 21 очко и 6 подборов у Марио Хезоньи. В составе ЦСКА больше остальных набрали Габриэль Лундберг и Уилл Клайберн – у них по 15 очков.

ЦСКА потерпел очередное фиаско. Пять поражений подряд – звучит почти как приговор. Пускай сегодняшний матч и был лишь одной из множества игр в регулярке Единой лиги ВТБ.

Сезон только начался, а у подопечных Димитриса Итудиса уже не осталось никаких сил. К тому же у москвичей впереди сразу несколько непростых матчей в Евролиге – с «Маккаби» и «Барселоной».

Так стыдно за команду не было более двух десятков лет. Сможет ли нынешний ЦСКА что-то противопоставить соперникам из Европы – это большой вопрос.

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