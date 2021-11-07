Гомельский: никто в ЦСКА не желает взять ответственность на себя. Очень знакомая картина
Поделиться
Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о неудачных выступлениях московского ЦСКА и рассказал, почему в клубе никто не пытается объяснить, что происходит. Серия поражений армейского клуба во всех турнирах насчитывает уже пять матчей.
«Дело в ответственности. Пока всё шло хорошо, у побед было множество отцов. Сейчас идёт небывалый провал в результатах. И никто не желает взять ответственность на себя. Очень знакомая картина», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Пять неудачных матчей — это повторение самой длинной серии поражений для клуба с сезона-2000/2001. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис также обновил антирекорд по количеству проигрышей подряд за время работы в команде.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
23:15
-
22:41
-
21:47
-
20:40
-
19:24
-
18:13
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:24
-
16:04
-
15:19
-
14:22
-
12:58
-
12:35
-
12:28
-
11:51
-
10:54
-
10:02
-
08:34
-
05:44
-
02:54
-
00:30
- 6 ноября 2021
-
23:40
-
22:26
-
21:50
-
20:58
-
19:58
-
18:58
-
17:36
-
17:05
-
16:26
-
15:28
-
15:15
-
14:10
Партнерский контент