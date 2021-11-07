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Гомельский: никто в ЦСКА не желает взять ответственность на себя. Очень знакомая картина

Гомельский: никто в ЦСКА не желает взять ответственность на себя. Очень знакомая картина
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о неудачных выступлениях московского ЦСКА и рассказал, почему в клубе никто не пытается объяснить, что происходит. Серия поражений армейского клуба во всех турнирах насчитывает уже пять матчей.

«Дело в ответственности. Пока всё шло хорошо, у побед было множество отцов. Сейчас идёт небывалый провал в результатах. И никто не желает взять ответственность на себя. Очень знакомая картина», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Пять неудачных матчей — это повторение самой длинной серии поражений для клуба с сезона-2000/2001. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис также обновил антирекорд по количеству проигрышей подряд за время работы в команде.

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