Экс-игрок НБА: Майкл Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рашад Маккэнтс негативно высказался о легендарном Майкле Джордане. Маккэнтс подчеркнул, что поддерживает Скотти Пиппена в его конфликте с Джорданом.
«Конечно, в данной ситуации я поддерживаю Скотти Пиппена, тут не может быть других вариантов. Да, сейчас я разожгу пожар, но это моё искреннее мнение. Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта, за ним много плохих историй. Например, именно Джордан положил конец карьере Айзеи Томаса, наложив запрет на его попадание в Dream Team.
В «Последнем танце» Майкл Джордан показал идеальную версию себя, такого, каким он хочет себя считать. Но на самом деле он был не таким. Все, кто играл с ним, это знают», — рассказал Маккэнтс в беседе с журналистом Джейсоном Уитлоком.
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