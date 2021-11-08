Экс-игрок НБА: Майкл Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рашад Маккэнтс негативно высказался о легендарном Майкле Джордане. Маккэнтс подчеркнул, что поддерживает Скотти Пиппена в его конфликте с Джорданом.

«Конечно, в данной ситуации я поддерживаю Скотти Пиппена, тут не может быть других вариантов. Да, сейчас я разожгу пожар, но это моё искреннее мнение. Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта, за ним много плохих историй. Например, именно Джордан положил конец карьере Айзеи Томаса, наложив запрет на его попадание в Dream Team.

В «Последнем танце» Майкл Джордан показал идеальную версию себя, такого, каким он хочет себя считать. Но на самом деле он был не таким. Все, кто играл с ним, это знают», — рассказал Маккэнтс в беседе с журналистом Джейсоном Уитлоком.