«Филадельфия» и «Бостон» обсуждают громкий обмен Бена Симмонса. Названы детали

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс может продолжить карьеру в «Бостон Селтикс», сообщает The Athletic. По информации источника, клубы обсуждают различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» называется форвард Джейлен Браун.



Как сообщалось ранее, руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.



Когда свободный агент заключает новый контракт в межсезонье, он становится доступен для обмена либо 15 декабря, либо через три месяца после подписания, в зависимости от того, какая дата позже.