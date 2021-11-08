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Один из лучших игроков НБА заразился коронавирусом

Один из лучших игроков НБА заразился коронавирусом
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид заразился коронавирусом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере». Эмбиид стал уже четвёртым игроком «Филадельфии», попавшим в протоколы по коронавирусу в этом году. Ранее в ковидные протоколы угодили Тобиас Харрис, Айзея Джо и Матисс Тайбулла.

Ожидается, что если следующий тест Эмбиида на коронавирус подтвердит заражение, то он пропустит несколько матчей.

«Филадельфия» после десяти матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022 занимает первое место в Восточной конференции. На счету «Сиксерс» восемь побед и два поражения. Джоэл Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 21,4 очка, совершая 9,4 подбора и отдавая 4,0 передачи за игру.

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