Один из лучших игроков НБА заразился коронавирусом
Поделиться
Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид заразился коронавирусом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере». Эмбиид стал уже четвёртым игроком «Филадельфии», попавшим в протоколы по коронавирусу в этом году. Ранее в ковидные протоколы угодили Тобиас Харрис, Айзея Джо и Матисс Тайбулла.
Ожидается, что если следующий тест Эмбиида на коронавирус подтвердит заражение, то он пропустит несколько матчей.
«Филадельфия» после десяти матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022 занимает первое место в Восточной конференции. На счету «Сиксерс» восемь побед и два поражения. Джоэл Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 21,4 очка, совершая 9,4 подбора и отдавая 4,0 передачи за игру.
Комментарии
- 8 ноября 2021
-
23:50
-
23:47
-
23:23
-
23:17
-
22:55
-
22:49
-
22:47
-
21:49
-
20:52
-
19:43
-
18:52
-
17:33
-
16:00
-
14:17
-
13:15
-
12:21
-
11:30
-
10:18
-
09:42
-
08:05
-
07:02
-
05:25
-
04:28
-
01:48
-
00:17
- 7 ноября 2021
-
23:15
-
22:41
-
21:47
-
20:40
-
19:24
-
18:13
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:24
Партнерский контент