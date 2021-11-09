В «Майами» отреагировали на действия Йокича, который травмировал их игрока грубым приёмом

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после матча с «Денвер Наггетс» (96:113) прокомментировал действия центрового «Наггетс» Николы Йокича. Напомним, Никола нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках.



«Это была очень опасная, грязная игра со стороны Николы. Сначала мы думали, что Йокич так отреагировал, потому что его грубо ударили. Но Маркиф совершил обыкновенный фол, мы убедились в этом, посмотрев повтор. Это была абсолютно неуместная реакция. Моррис получил удар в спину, это может сказаться очень плохо на его здоровье. Как отнеслись игроки «Хит» к этой ситуации? Повтор стоит больше, чем тысяча слов», — цитирует тренера ESPN.

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