Йокич умышленно врезался в Морриса плечом со всей силы. Маркифа унесли на носилках
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Во время матча регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» – «Майами Хит» (113:96) произошёл инцидент с участием центрового хозяев Николы Йокича и форварда гостей Маркифа Морриса.
Моррис умышленно сфолил на Йокиче в центре площадки. Никола в ответ нанёс сопернику сильный удар плечом в область спины. Моррис упал на паркет, через некоторое время игрока «Майами» унесли с площадки на носилках. В клубе заявили, что у Морриса, скорее всего, повреждение шеи. Пока неясно, сможет ли он принять участие в ближайших матчах.
Йокич и Моррис получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены с площадки. После инцидента с участием серба и американца на площадке началась потасовка, лидер «Майами» Джимми Батлер получил технический фол.
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