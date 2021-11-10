Станислав Ерёмин оценил целесообразность увольнения Димитриса Итудиса из ЦСКА

Глава тренерского совета РФБ, чемпион мира, призёр Олимпийских игр Станислав Ерёмин оценил целесообразность возможного увольнения Димитриса Итудиса из ЦСКА.
«Бытовало мнение, что в конце прошлого сезона ЦСКА всё-таки поменяет Итудиса. Не потому, что он плохой тренер или плохо работает. Иногда накапливается усталость, некая замыленность глаз и требуется свежий взгляд. Но армейцы его оставили. В таких ситуациях, как сейчас, в любом случае поиск виноватых начинают с тренера. Если в пустыне встал караван, спрос идет с первого верблюда. Но, наверное, это и правильно.
Проблема в том, что назовите мне реального кандидата, который может в середине сезона взять команду и гарантировать результат. Мне кажется, на данном этапе это исключено. Менять тренера, надо, когда видно, что у него совсем не идёт работа, либо, когда команда неуправляемая. Считаю, что в ЦСКА сейчас ни того, ни другого на сто процентов не прослеживается», — цитирует Ерёмина «Российская Газета».
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