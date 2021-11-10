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Станислав Ерёмин оценил целесообразность увольнения Димитриса Итудиса из ЦСКА

Станислав Ерёмин оценил целесообразность увольнения Димитриса Итудиса из ЦСКА
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Глава тренерского совета РФБ, чемпион мира, призёр Олимпийских игр Станислав Ерёмин оценил целесообразность возможного увольнения Димитриса Итудиса из ЦСКА.

«Бытовало мнение, что в конце прошлого сезона ЦСКА всё-таки поменяет Итудиса. Не потому, что он плохой тренер или плохо работает. Иногда накапливается усталость, некая замыленность глаз и требуется свежий взгляд. Но армейцы его оставили. В таких ситуациях, как сейчас, в любом случае поиск виноватых начинают с тренера. Если в пустыне встал караван, спрос идет с первого верблюда. Но, наверное, это и правильно.
Проблема в том, что назовите мне реального кандидата, который может в середине сезона взять команду и гарантировать результат. Мне кажется, на данном этапе это исключено. Менять тренера, надо, когда видно, что у него совсем не идёт работа, либо, когда команда неуправляемая. Считаю, что в ЦСКА сейчас ни того, ни другого на сто процентов не прослеживается», — цитирует Ерёмина «Российская Газета».

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