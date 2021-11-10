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ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса

ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса
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Председатель ПСБ Пётр Фрадков вместе с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде. Почётными гостями мероприятия стали серебряные призёры Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3 Станислав Шаров и Александр Зуев.

Это уже пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса, открытый банком в рамках первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» при поддержке РФБ. Ранее аналогичные объекты появились в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах.

Фото: Пресс-служба ПСБ

«Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей, молодёжи, активных людей всех возрастов. Это самый популярный, зрелищный и доступный вид спорта, с которого начинался путь многих мировых звёзд баскетбола. Но главное – миллионы человек благодаря уличным видам спорта приобщаются к здоровому, активному образу жизни. И я надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с Российской федерацией баскетбола — это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства. Мы планируем масштабировать наш проект и рассматриваем другие регионы для строительства наших центров в 2022 году», – отметил Фрадков.

Все пять открытых центров уличного баскетбола соответствуют регламенту Международной федерации, что позволяет проводить здесь международные соревнования. При этом объекты рассчитаны не только на детей – здесь могут заниматься любители, и профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями.

«Очень рад за Волгоград – в этом городе много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников нашего вида спорта. Ещё раз хочу отметить и поблагодарить Петра Михайловича Фрадкова, его личную вовлеченность в этот проект. А Центру уличного баскетбола желаю стать ещё одной достопримечательностью в прекрасном волжском городе», – подчеркнул Андрей Кириленко.

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