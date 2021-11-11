В «Маккаби» объяснили, почему не смогли обыграть ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Маккаби» Яннис Сферопулос поделился мнением о матче 9-го тура Евролиги с ЦСКА (73:74).

«Это была игра, в которой всё решили мелкие детали. У нас был шанс выиграть этот матч. ЦСКА также три или четыре раза забивал сложные броски на исходе атаки, что удерживало их в игре и позволяло лидировать. Мы отлично поработали, но в итоге ЦСКА победил. Я считаю, что обе команды заслуживали победу в этом матче», — приводит слова Сферопулоса официальный сайт Евролиги.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд в Евролиге и пяти проигрышей с учётом Единой лиги ВТБ. Команда Димитриса Итудиса занимает восьмое место в турнирной таблице, одержав пять побед в девяти матчах. «Маккаби» с шестью победами идёт шестым.