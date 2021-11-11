Женская сборная России обыграла Черногорию в квалификации к Евробаскету-2023
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Женская сборная России в гостях уверенно обыграла команду Черногории в первом туре квалификации Евробаскета-2023. Встреча завершилась со счётом 85:64 в пользу наших соотечественниц.
В составе сборной России самой результативной стала центровая Мария Вадеева, набравшая 19 очков.
В следующем туре, который запланирован на 14 ноября, россиянки встретятся с командой Дании, сборная Черногории сыграет с Австрией. Согласно регламенту, команды в каждой группе проведут двухкруговые турниры в течение трёх традиционных «окон»: в ноябре этого года, в ноябре следующего и в феврале 2023-го. В финальный турнир Евробаскета-2023 выходят победители групп плюс четыре лучшие команды из десяти, занявшие вторые места.
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