Кайл Кузма извинился перед Льюисом Хэмилтоном после замечания гонщика в «Инстаграме»
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма разместил новый пост в своём «инстаграме». Кузма поделился с подписчиками снимком, где демонстрируется, как он играет в гольф. Примечательно, что в этот момент на нём была куртка и кепка с эмблемами команды Формулы-1 «Феррари».
Фотографию можно посмотреть на странице Кайла Кузмы в «Инстаграме».
В комментариях к фото отметился семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес».
«Представляешь не ту команду», — написал Хэмилтон.
«Прости меня, брат мой», — ответил британцу Кайл.
Ранее Кузма посмеялся над экс-игроком «Вашингтона» Расселлом Уэстбруком, которого в нынешнее межсезонье обменяли в «Лос-Анджелес Лейкерс» на него.
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