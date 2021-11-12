Кайл Кузма извинился перед Льюисом Хэмилтоном после замечания гонщика в «Инстаграме»

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма разместил новый пост в своём «инстаграме». Кузма поделился с подписчиками снимком, где демонстрируется, как он играет в гольф. Примечательно, что в этот момент на нём была куртка и кепка с эмблемами команды Формулы-1 «Феррари».

Фотографию можно посмотреть на странице Кайла Кузмы в «Инстаграме».

В комментариях к фото отметился семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес».



«Представляешь не ту команду», — написал Хэмилтон.



«Прости меня, брат мой», — ответил британцу Кайл.

Ранее Кузма посмеялся над экс-игроком «Вашингтона» Расселлом Уэстбруком, которого в нынешнее межсезонье обменяли в «Лос-Анджелес Лейкерс» на него.