Кайл Кузма посмеялся над Расселлом Уэстбруком, на которого его обменяли из «Лейкерс»

Новобранец «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма посмеялся над экс-игроком столичной команды Расселлом Уэстбруком, которого в нынешнее межсезонье обменяли в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кузму. Кузма сделал ретвит записи портала StatMuse, в котором сказано о том, что игроки «Вашнгтон Уизардс» входят в десятку сильнейшиз текущего регулярного чемпионата по основным статистическим показателям.
«К сожалению, никто из игроков команды не делает трипл-дабл в среднем за игру», — сказано в записи, что является намёком на Уэстбрука.
Напомним, в межсезонье «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.
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