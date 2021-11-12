Скотти Пиппен назвал игрока НБА, которым восхищается и считает примером для подражания

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен лестно высказался о форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.



«Я всегда восхищался игрой Янниса, прогрессом, которого он добивается из года в год. А ещё мне нравится тот факт, что этот парень не боится быть униженным. Мы все были свидетелями его проблем с броском. Но он продолжает над собой работать. Он не прячется от проблем. На самом деле он справился со всеми вызовами, с которыми сталкивался. Каким бы доминирующим ни был Бен Симмонс, он должен играть именно так», — сказал Пиппен в эфире SiriusXM NBA Radio.



Ранее Пиппен заявил, что был не менее великим игроком, чем его бывший партнёр по команде, легендарный Майкл Джордан.

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