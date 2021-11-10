Скотти Пиппен: я был таким же великим игроком, как Майкл Джордан

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен заявил, что был не менее великим игроком, чем его бывший партнёр по команде Майкл Джордан. Напомним, в последнее время Пиппен регулярно критически высказывается в адрес бывшего одноклубника.



«Хочу внести ясность. Люди должны понимать, что я был таким же великим игроком, как Майкл Джордан. Просто дело в том, что только одному игроку могут вручить награду MVP. Вот и всё», – приводит слова Пиппена GQ.



Ранее Пиппен принизил одно из самых знаменитых достижений Майкла Джордана. Скотти заявил, что легендарную «гриппозную игру» Джордана в пятом матче в финале НБА сезона-1996/1997 серьёзно переоценивают, поскольку сам Пиппен тоже играл с травмой.

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