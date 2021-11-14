Чарльз Баркли отреагировал на резкие выпады Скотти Пиппена

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли отреагировал на выпады Скотти Пиппена, которые он в последнее время делает в адрес многих экс-игроков и тренеров НБА.



«Мне его немного жаль, потому что, как мне кажется, он пытается сделать слишком много, чтобы продать свою книгу. Когда вы упоминаете Фила Джексона, Майкла Джордана, меня, вы делаете очень многое, потому что знаете, что это принесёт вам клики.



Когда люди говорят обо мне, они вспоминают те глупости, которые я совершил. Что случилось — то случилось, не стоит расстраиваться по этому поводу. Что говорил Майкл Джордан в „Последнем танце“? Всё было правдой. Но я не верю, что Майкл ставил перед собой цель высмеять Скотти. Но в любом случае, он начал говорить об этом, когда вышла его книга. Думаю, это проблема, с которой сталкиваются все, о ком он упоминает», — сказал Баркли в эфире Dan Patrick Show.