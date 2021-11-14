УНИКС одержал третью победу подряд, переиграв «Астану»

Казанский УНИКС на домашней площадке провёл встречу с казахстанским клубом «Астана» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича — 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16). Победа стала для клуба из Татарстана третьей подряд в Единой лиге ВТБ. «Астана» проиграла второй матч кряду.



Хозяева мощно стартовали, обеспечив себе преимущество в 11 очков по итогам первой четверти. Второй игровой отрезок удачнее провели баскетболисты «Астаны», однако после большого перерыва УНИКС уже не отдавал соперникам инициативу, в четвёртой четверти уверенно сохранив крупное преимущество.



Самым результативным игроком УНИКСа стал Марио Хезонья, записавший на свой счёт 18 очков. У «Астаны» 16 очков набрал Джейлен Бэрфорд.