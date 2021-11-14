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УНИКС одержал третью победу подряд, переиграв «Астану»

УНИКС одержал третью победу подряд, переиграв «Астану»
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Казанский УНИКС на домашней площадке провёл встречу с казахстанским клубом «Астана» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича — 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16). Победа стала для клуба из Татарстана третьей подряд в Единой лиге ВТБ. «Астана» проиграла второй матч кряду.

Хозяева мощно стартовали, обеспечив себе преимущество в 11 очков по итогам первой четверти. Второй игровой отрезок удачнее провели баскетболисты «Астаны», однако после большого перерыва УНИКС уже не отдавал соперникам инициативу, в четвёртой четверти уверенно сохранив крупное преимущество.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Марио Хезонья, записавший на свой счёт 18 очков. У «Астаны» 16 очков набрал Джейлен Бэрфорд.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
71 : 59
Астана
Нур-Султан, Казахстан
УНИКС: Хезонья - 18, Брэнтли - 14, Браун - 8, Узинский - 8, Комолов - 6, Браун - 5, Канаан - 4, Зайцев - 3, Клименко - 3, Джекири - 2, Валиев, Жбанов
Астана: Бэрфорд - 16, Кэмпбелл - 12, Хики - 12, Мурзагалиев - 6, Тихоненко - 6, Спенсер - 5, Марчук - 2, Айткали, Бажин, Балашов, Гаврилов, Пан
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