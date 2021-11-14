УНИКС одержал третью победу подряд, переиграв «Астану»

Казанский УНИКС на домашней площадке провёл встречу с казахстанским клубом «Астана» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича — 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16). Победа стала для клуба из Татарстана третьей подряд в Единой лиге ВТБ. «Астана» проиграла второй матч кряду.
Хозяева мощно стартовали, обеспечив себе преимущество в 11 очков по итогам первой четверти. Второй игровой отрезок удачнее провели баскетболисты «Астаны», однако после большого перерыва УНИКС уже не отдавал соперникам инициативу, в четвёртой четверти уверенно сохранив крупное преимущество.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Марио Хезонья, записавший на свой счёт 18 очков. У «Астаны» 16 очков набрал Джейлен Бэрфорд.
- 14 ноября 2021
-
19:48
-
19:43
-
18:51
-
17:14
-
16:24
-
15:38
-
14:41
-
12:58
-
11:51
-
10:56
-
09:47
-
08:05
-
07:14
-
00:59
- 13 ноября 2021
-
23:06
-
22:53
-
21:39
-
20:58
-
19:54
-
18:30
-
17:51
-
16:03
-
15:36
-
15:07
-
13:43
-
13:37
-
12:20
-
11:24
-
10:39
-
10:35
-
09:58
-
09:09
-
08:47
-
08:29
-
06:29