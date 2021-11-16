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«Даллас» потерял Луку Дончича из-за травмы

«Даллас» потерял Луку Дончича из-за травмы
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил повреждение левой ноги в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (111:101), сообщает Clutch Points.

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд после матча выразил надежду, что словенец избежал серьёзной травмы.

«Лука передвигался и покинул пределы площадки самостоятельно. Наверное, ему хорошо перевязали ногу в области голеностопа. Во вторник посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал Кидд.

За 38 минут на площадке Дончич оформил дабл-дабл из 23 очков, 11 передач и 8 подборов. После матча защитник «Маверикс» не общался с прессой, поскольку медицинский штаб начал проводить необходимые восстановительные процедуры в связи с повреждением.

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