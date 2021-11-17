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Евролига: «Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», «Маккаби» победил «Монако»

Евролига: «Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», «Маккаби» победил «Монако»
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Турецкий «Анадолу Эфес» на домашней площадке встретился с греческим «Олимпиакосом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:69 в пользу «Эфеса».

В первой четверти «Олимпиакос» показывал достойный уровень борьбы, но потом начал постепенно отставать в счёте. Заключительный игровой отрезок стал для гостей провальным — они набрали всего три очка. Самым результативным игроком встречи стал Родриг Бьёбуа, набравший 29 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
17 ноября 2021, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 69
Олимпиакос
Пирей, Греция
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 29, Мицич - 19, Ларкин - 10, Морман - 9, Симон - 8, Данстон - 4, Петрушев - 4, Синглтон - 3, Пляйсс - 2, Балбай, Брайант, Тунджер
Олимпиакос: Везенков - 17, Фалль - 15, Принтезис - 9, Уолкап - 9, Мартин - 5, Слукас - 5, Маккиссик - 4, Папаниколау - 3, Дорси - 2, Ларенцакис, Лунцис, Эйси

В ещё одном матче Евролиги израильский «Маккаби» на домашнем паркете оказался сильнее «Монако». Игра закончилась со счётом 95:84.

В первой половине встречи инициатива переходила из рук в руки, но постепенно «Маккаби» стал её перехватывать. Решающей стала заключительная игровая четверть, которую удачно провели хозяева. Лидер «Маккаби» Скотти Уилбекин заработал 37 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
17 ноября 2021, среда. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
95 : 84
Монако
Монако, Монако
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 37, Нанналли - 16, Жижич - 14, Рейнольдс - 10, Деррик Уильямс - 9, Эванс - 9, Блайзер, ДиБартоломео, Калояро, Коэн, Соркин, Тейлор
Монако: Холл - 18, Бэйкон - 16, Джеймс - 14, Диалло - 8, Анджушич - 7, Томас - 7, Вестерманн - 6, Мотеюнас - 5, Ли - 2, Файе - 1, Грэй, Мотум
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