Евролига: «Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», «Маккаби» победил «Монако»

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашней площадке встретился с греческим «Олимпиакосом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:69 в пользу «Эфеса».
В первой четверти «Олимпиакос» показывал достойный уровень борьбы, но потом начал постепенно отставать в счёте. Заключительный игровой отрезок стал для гостей провальным — они набрали всего три очка. Самым результативным игроком встречи стал Родриг Бьёбуа, набравший 29 очков.
В ещё одном матче Евролиги израильский «Маккаби» на домашнем паркете оказался сильнее «Монако». Игра закончилась со счётом 95:84.
В первой половине встречи инициатива переходила из рук в руки, но постепенно «Маккаби» стал её перехватывать. Решающей стала заключительная игровая четверть, которую удачно провели хозяева. Лидер «Маккаби» Скотти Уилбекин заработал 37 очков.
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