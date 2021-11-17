Евролига: «Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», «Маккаби» победил «Монако»

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашней площадке встретился с греческим «Олимпиакосом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:69 в пользу «Эфеса».



В первой четверти «Олимпиакос» показывал достойный уровень борьбы, но потом начал постепенно отставать в счёте. Заключительный игровой отрезок стал для гостей провальным — они набрали всего три очка. Самым результативным игроком встречи стал Родриг Бьёбуа, набравший 29 очков.

В ещё одном матче Евролиги израильский «Маккаби» на домашнем паркете оказался сильнее «Монако». Игра закончилась со счётом 95:84.



В первой половине встречи инициатива переходила из рук в руки, но постепенно «Маккаби» стал её перехватывать. Решающей стала заключительная игровая четверть, которую удачно провели хозяева. Лидер «Маккаби» Скотти Уилбекин заработал 37 очков.