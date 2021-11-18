«Лейкерс» уступили «Милуоки», «Бруклин» одолел «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 109:102.
Самым результативным в составе победителей стал грек Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 47 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тэйлен Хортон-Такер (25 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:99.
Самым результативными в составе победителей стал Джеймс Харден, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился испанец Рики Рубио, набравший 25 очков.
Также «Нью-Йорк Никс» уступил «Орландо Мэджик» со счётом 98:104. «Майами Хит» выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 113:98.
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