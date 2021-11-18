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«Лейкерс» уступили «Милуоки», «Бруклин» одолел «Кливленд»

«Лейкерс» уступили «Милуоки», «Бруклин» одолел «Кливленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 109:102.

Самым результативным в составе победителей стал грек Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 47 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тэйлен Хортон-Такер (25 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:99.

Самым результативными в составе победителей стал Джеймс Харден, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился испанец Рики Рубио, набравший 25 очков.

Также «Нью-Йорк Никс» уступил «Орландо Мэджик» со счётом 98:104. «Майами Хит» выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 113:98.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 98
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Майами Хит: Батлер - 31, Хироу - 19, Страс - 15, Винсент - 13, Такер - 13, Мартин - 12, Робинсон - 6, Дедмон - 2, Хаслем - 2, Адебайо, Гарретт, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Юртсевен
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 24, Ингрэм - 19, Харт - 18, Валанчюнас - 13, Грэм - 11, Джонс - 4, Хэйс - 4, Саторански - 3, Темпл - 2, Альварадо, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Уильямсон, Хоммс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Барретт - 17, Бёркс - 15, Топпин - 14, Робинсон - 13, Рэндл - 13, Роуз - 10, Куикли - 6, Уокер - 5, Фурнье - 5, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден, Симс
Орландо Мэджик: Росс - 19, Вагнер - 16, Энтони - 15, Саггс - 13, Бамба - 12, Картер - 11, Океке - 9, Вагнер - 6, Харрис - 2, Хэмптон - 1, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 99
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Харден - 27, Олдридж - 24, Дюрант - 23, Миллз - 21, Браун - 8, Картер - 4, Гриффин - 2, Бембри, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
Кливленд Кавальерс: Рубио - 25, Гарлэнд - 24, Лав - 11, Осман - 11, Уэйд - 11, Окоро - 8, Дэвис - 6, Валентайн - 2, Фалль - 1, Аллен, Маркканен, Мобли, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 47, Портис - 17, Коннотон - 16, Миддлтон - 16, Холидэй - 8, Аллен - 5, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Робинсон, Хилл, Худ
Лос-Анджелес Лейкерс: Хортон-Такер - 25, Уэстбрук - 19, Дэвис - 18, Монк - 11, Энтони - 10, Рондо - 8, Брэдли - 5, Ховард - 3, Эллингтон - 3, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ривз, Хафф
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