«Чикаго» уступил «Портленду», «Финикс» победил «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:98
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 24 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тим Хардуэй-младший (22 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:107
Самым результативными в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Зак Лавин, набравший 30 очков.
Также «Сакраменто Кингз» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 97:107. «Оклахома-Сити Тандер» победила «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:89.
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