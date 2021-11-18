«Чикаго» уступил «Портленду», «Финикс» победил «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:98



Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 24 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тим Хардуэй-младший (22 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:107



Самым результативными в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Зак Лавин, набравший 30 очков.



Также «Сакраменто Кингз» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 97:107. «Оклахома-Сити Тандер» победила «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:89.