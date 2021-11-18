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«Чикаго» уступил «Портленду», «Финикс» победил «Даллас»

«Чикаго» уступил «Портленду», «Финикс» победил «Даллас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:98

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 24 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тим Хардуэй-младший (22 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:107

Самым результативными в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Зак Лавин, набравший 30 очков.

Также «Сакраменто Кингз» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 97:107. «Оклахома-Сити Тандер» победила «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:89.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 97
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Таунс - 22, Расселл - 17, Беверли - 14, Рид - 8, Макдэниелс - 7, Принс - 5, Бисли - 4, Вандербилт - 4, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Хилд - 16, Барнс - 13, Холмс - 12, Томпсон - 8, Митчелл - 7, Халибёртон - 7, Мету - 4, Багли III - 2, Вудард, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Харклесс
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
101 : 89
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 34, Гилджес-Александер - 15, Гидди - 14, Робинсон-Эрл - 8, Базли - 7, Манн - 7, Мускала - 6, Джером - 5, Фэйворс - 3, Покушевски - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Роби, Уиггинс, Уильямс, Уотсон
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Тэйт - 16, Гордон - 15, Вуд - 10, Тайс - 10, Мэтьюз - 7, Мартин - 6, Брукс - 3, Нваба - 1, Гаруба, Кристофер, Никс, Огастин, Портер, Уолл, Хаус, Шенгюн
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
105 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 24, Эйтон - 19, Краудер - 14, Шамет - 11, Бриджес - 10, Макги - 10, Пол - 7, Джонсон - 6, Пэйн - 4, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 22, Порзингис - 21, Брансон - 18, Нтиликина - 13, Бёрк - 10, Финни-Смит - 9, Пауэлл - 3, Баллок - 2, Браун, Браун, Грин, Дончич, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 107
Чикаго Буллз
Чикаго
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 22, Нуркич - 18, Пауэлл - 18, Нэнс - 16, Ковингтон - 10, Макколлум - 9, Литтл - 6, Саймонс - 6, Зеллер - 4, Снелл - 3, Блевинс, Браун, Маклемор, Смит, Уотфорд, Эллеби
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Дерозан - 22, Болл - 17, Карузо - 12, Досунму - 8, Брэдли - 6, Грин - 6, Джонс - 6, Браун, Вучевич, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
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