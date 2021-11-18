Скотти Пиппен резко отреагировал на вопрос о Майкле Джордане

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен резко отреагировал на вопрос репортёра телеканала WGN News о своём бывшем одноклубнике Майкле Джордане. Пиппена не устроило, что журналист задавал ему вопросы только о Джордане, не проявив интереса к теме его биографии, недавно увидевшей свет.



«Вы просто делаете интервью о Макйкле. Я вроде как сдался и подумал, что, может быть, если я первым делом отвечу на ваши вопросы, то мы сможем поговорить о книге. Но вы просто делаете интервью о Майкле», — заявил Скотти Пиппен в ответ на очередной вопрос репортёра.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.