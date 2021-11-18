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Названы 7 самых высокооплачиваемых тренеров НБА

Названы 7 самых высокооплачиваемых тренеров НБА
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Портал Sportico составил рейтинг 25 самых высокооплачиваемых тренеров в американском спорте. В списке оказались восемь баскетбольных тренеров — семь из них представляют НБА, ещё один — Джорн Калипари — работает в NCAA.

Рекордную зарплату в НБА среди тренеров получает наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, заработок которого составляет $ 11,5 млн в год.

Представители НБА в топ-25 самых высокооплачиваемых тренеров в американском спорте по версии Sportico:

5. Грегг Попович («Сан-Антонио Спёрс»), $ 11,5 млн
10. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз»), $ 9,5 млн
17. Док Риверс («Филадельфия Сиксерс»), $ 8,5 млн
18. Эрик Споэльстра («Майами Хит»), $ 8,5 млн
23. Майк Буденхольцер («Милуоки Бакс»), $ 8 млн
24. Ник Нерс («Торонто Рэпторс»), $ 8 млн
25. Стив Нэш («Бруклин Нетс»), $ 8 млн.

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