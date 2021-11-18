Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российские клубы узнали соперников по второму раунду Кубка Европы ФИБА

Российские клубы узнали соперников по второму раунду Кубка Европы ФИБА
Комментарии

В Кубке Европы ФИБА определились все участники второго группового этапа. Во второй групповой стадии шестнадцать оставшихся команд будут распределены на четыре группы. Среди участников продолжают борьбу и два российских клуба — пермская «Парма» и саратовский «Автодор».

Пермская команда попала в группу I, где встретится с «Меди Байройт» (Германия), «Легией» (Польша) и «Лейденом» (Нидерланды).

Саратовчане во второй групповой стадии сыграют в группе L с «Бахчешехиром» (Турция), «Лондон Лайонс» (Великобритания) и «Баккеном» (Дания).

Напомним, по итогам первого группового этапа «Автодор» (5-1) стал первым в группе D, опередив «Реджо Эмилию» (4-2), «Сарагосу» (2-4) и «Хапоэль» (1-5). «Парма» (4-2) стала второй в группе C, пропустив вперёд «Бенфику» (5-1), а также опередив «Ден Босх» (2-4) и «Опаву» (1-5).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021