Российские клубы узнали соперников по второму раунду Кубка Европы ФИБА

В Кубке Европы ФИБА определились все участники второго группового этапа. Во второй групповой стадии шестнадцать оставшихся команд будут распределены на четыре группы. Среди участников продолжают борьбу и два российских клуба — пермская «Парма» и саратовский «Автодор».
Пермская команда попала в группу I, где встретится с «Меди Байройт» (Германия), «Легией» (Польша) и «Лейденом» (Нидерланды).
Саратовчане во второй групповой стадии сыграют в группе L с «Бахчешехиром» (Турция), «Лондон Лайонс» (Великобритания) и «Баккеном» (Дания).
Напомним, по итогам первого группового этапа «Автодор» (5-1) стал первым в группе D, опередив «Реджо Эмилию» (4-2), «Сарагосу» (2-4) и «Хапоэль» (1-5). «Парма» (4-2) стала второй в группе C, пропустив вперёд «Бенфику» (5-1), а также опередив «Ден Босх» (2-4) и «Опаву» (1-5).
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