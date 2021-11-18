Сергей Тараканов: Алексей Швед не в порядке

Олимпийский чемпион-1988, комментатор Сергей Тараканов оценил игру защитника ЦСКА Алексея Шведа в последних матчах.
“Последние недели Швед не в порядке. Хотя был проблеск в игре против “Маккаби”. Начал хорошо после той игры с УНИКСом, в которой был как раз антирекорд. Я никогда не видел, чтобы Швед со штрафного не добрасывал до кольца, сквозняка дал. Что-то произошло. То ли травма, то ли психология. Скорее всего, психология.
Но начинал-то он сезон нормально. Я в каждом репортаже подчеркивал, что мне нравится и меня удивило то, как Швед влился в коллектив. Его поставили в рамки, он сам их знает, он достаточно рационально подходил к своему нападению, не так явно проигрывал в защите, иногда был даже хорош.
А вот в последних играх были провалы и в защите явные, и он не дал ничего в нападении. Это проблема. Но таланты-то никуда не денутся, точно совершенно, и время свое он получает. Так что своих очков 10-12 он точно должен добавлять команде. Это будет хороший результат”, — сказал Тараканов в интервью тележурналу «Вид сверху».
В матче регулярного чемпионата Евролиги против “Маккаби” (74:73) 11 ноября Швед набрал 9 очков. 7 ноября в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (64:69) он установил личный антирекорд результативности, не набрав ни одного очка (0 из 7 с игры, 0 из 2 с линии штрафных).
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