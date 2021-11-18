Гомельский отреагировал на провал ЦСКА в матче с «Барселоной»

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

«В третьей четверти ЦСКА перехватил инициативу, много и удачно двигал мяч в позиционном нападении, используя неравноценные смены противника. Наконец попадали издали с хорошим процентом. Вышли вперёд на «+9». Отличная четверть. Так бы весь матч.

Ясикявичюс с самого начала четвёртой четверти перестроил защиту. Смены большой — маленький перестали происходить. ЦСКА имел мало возможностей для бросков без сопротивления и совсем забыл про игры в краске. Тренерское решение Ясикявичюса полностью себя оправдало.

Смотреть грустно и обидно. Но предложения по использованию Шведа в атаке, создавая ему моменты изоляции для игры 1 на 1, не всегда себя оправдывают. Для того, чтобы Алексей проходил под щит соперника, надо создать там пространство, ограничить возможности соперника для подстраховки. То есть растащить высокорослых игроков соперника как можно дальше от кольца. Милутинов и Шенгелия этого не умеют, а Боломбой делает не каждый раз. Надо нарабатывать эти навыки на тренировках. Но в ЦСКА отличный набор атакующих игроков. Использовать навыки всех находящихся на поляне — задача тренера», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.