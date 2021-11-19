Пиппен назвал лучшего партнёра и игрока, с которым больше всего хотел выступать вместе

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен назвал защитника Майкла Джордана своим лучшим партнёром по команде.



«Лучшим партнёром по команде, с которым я когда-либо играл, был Майкл Джордан. В этом нет никаких сомнений. Да ладно вам. Я буду говорить это везде и всегда. Игроком, с которым я хотел бы выступить в одной команде, но не выступил, был Коби Брайант», — приводит слова Пиппена GQ.



Пиппен в своей автобиографической книге «Неудержимый», которая вышла в ноябре, критически отозвался о Майкле Джордане. Скотти заявил, что Джордан являлся эгоистом на площадке, не уважал своих одноклубников, ставил личные интересы выше командных и не может считаться величайшим баскетболистом всех времён.