Скотти Пипппен рассказал о своих текущих отношениях с Деннисом Родманом

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, как сейчас общается со своим бывшим одноклубником Деннисом Родманом.
«Я все ещё поддерживаю отношения с Деннисом. Само собой. Все еще наслаждаюсь общением с Родманом и сейчас. Точно так же, как это было во времена наших совместных выступлений в «Чикаго». Сейчас всё немного изменилось. Мы оба стали старше, стали профессиональнее, но по-прежнему наслаждаемся совместной компанией и общением. Товарищеские отношения между нами окрепли, когда мы оба повзрослели, окончательно сформировались как личности. Сегодня мы друзья», – приводит слова Пиппена Fadeaway World.
Пиппен в своей автобиографической книге «Неудержимый» подверг критике другого экс-одноклубника Майкла Джордана.
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