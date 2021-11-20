Евролига. «Фенербахче» уступил худшей команде, «Барселона», «Эфес» и «Олимпиакос» выиграли

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над «Монако» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 98:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родриг Бьёбуа, набравший 17 очков. В составе гостей 21 очко на свой счёт записал Донатас Мотеюнас.
В другом матче игрового дня литовский "«Жальгирис» на домашней площадке обыграл «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 86:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 передач оформил Мантас Кальнетис. В составе турецкого клуба 17 очков набрал Нандо де Коло.
В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» обыграл «Маккаби». Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 90:73. В составе победителей 18 очков набрал Костас Слукас. Дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов на счету Мусатфы Фалля. В составе гостей 14 очков на свой счёт записал Джеймс Нанналли.
В заключительном матче дня испанская «Барселона» на выезде обыграла АСВЕЛ со счётом 80:60. В составе победителей 25 очков набрал Николас Лапровиттола. У АСВЕЛа отличился Эли Окобо, набравший 17 очков.
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