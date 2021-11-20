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Евролига. «Фенербахче» уступил худшей команде, «Барселона», «Эфес» и «Олимпиакос» выиграли

Евролига. «Фенербахче» уступил худшей команде, «Барселона», «Эфес» и «Олимпиакос» выиграли
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над «Монако» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 98:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родриг Бьёбуа, набравший 17 очков. В составе гостей 21 очко на свой счёт записал Донатас Мотеюнас.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
19 ноября 2021, пятница. 20:15 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
98 : 77
Монако
Монако, Монако
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 17, Ларкин - 14, Морман - 14, Пляйсс - 12, Петрушев - 10, Симон - 8, Синглтон - 7, Брайант - 6, Мицич - 6, Данстон - 4, Балбай, Тунджер
Монако: Мотеюнас - 21, Ли - 18, Бэйкон - 12, Диалло - 8, Мотум - 5, Холл - 5, Джеймс - 4, Файе - 4, Анджушич, Грэй, Томас

В другом матче игрового дня литовский "«Жальгирис» на домашней площадке обыграл «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 86:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 передач оформил Мантас Кальнетис. В составе турецкого клуба 17 очков набрал Нандо де Коло.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
19 ноября 2021, пятница. 21:45 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 75
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Улановас - 18, Зоран Драгич - 13, Кальнетис - 11, Уэбстер - 11, Кавано - 10, Блажевич - 8, Стрелниекс - 8, Небо - 5, Лекавичюс - 2, Лукошюнас, Милакнис
Фенербахче: де Коло - 17, Веселы - 13, Хенри - 13, Махмутоглу - 8, Букер - 7, Полонара - 6, Гудурич - 5, Шайок - 4, Хазер - 2, Акпинар, Бирсен, Дювериоглу

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» обыграл «Маккаби». Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 90:73. В составе победителей 18 очков набрал Костас Слукас. Дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов на счету Мусатфы Фалля. В составе гостей 14 очков на свой счёт записал Джеймс Нанналли.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
19 ноября 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
90 : 73
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Слукас - 18, Дорси - 17, Везенков - 15, Маккиссик - 14, Фалль - 12, Папаниколау - 7, Принтезис - 4, Ларенцакис - 2, Мартин - 1, Лунцис, Уолкап, Эйси
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 14, Соркин - 10, ДиБартоломео - 9, Жижич - 9, Коэн - 8, Уилбекин - 6, Рейнольдс - 4, Тейлор - 4, Калояро - 3, Блайзер - 2, Деррик Уильямс - 2, Эванс - 2

В заключительном матче дня испанская «Барселона» на выезде обыграла АСВЕЛ со счётом 80:60. В составе победителей 25 очков набрал Николас Лапровиттола. У АСВЕЛа отличился Эли Окобо, набравший 17 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
19 ноября 2021, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
60 : 80
Барселона
Барселона, Испания
АСВЕЛ: Окобо - 17, Джонс - 9, Адетокунбо - 8, Ховард - 7, Гист - 6, Кауди - 6, Стразель - 5, Уэнсу - 2, Лякомб, Фалл
Барселона: Йокубайтис - 8, Кайседо - 4, Хэйс - 2, Дэвис, Курич, Лапровиттола, Мартинес, Миротич, Ориола, Убаль, Шанлы, Шмитс
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