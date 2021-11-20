Хавьер Паскуаль назвал двух игроков «Зенита», подхвативших кишечный вирус

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» заявил, что игроки его команды Алекс Пойтресс и Коннер Фрэнкамп подхватили кишечный вирус.

«Это была классическая игра Евролиги, обе команды боролись до конца. Мы играли против замечательной команды, замечательного тренера и потрясающих игроков, таких как Серхио Родригес, которого я всегда мечтал тренировать, но никогда не доводилось с ним работать. Думаю, мы должны радоваться сегодняшней победе, несмотря на низкую точность трёхочковых 24%. Мы боролись до конца. В последней четверти мы здорово играли в защите и контролировали подборы. Это тоже было ключевым моментом. Некоторые подборы в нападении давали нам очки второго шанса и штрафные броски. В такой игре команды могли выиграть, всё решили мелочи.



Артурас Гудайтис провел очень хорошую игру. Он всегда старается быть мотивированным, старается помочь команде. В концовке матча он очень хорошо справлялся с подбором в атаке и действиями под кольцом. Это была непростая игра, У Алекса Пойтресса был кишечный вирус, вчера его не было на тренировке и он играл без энергии. У Коннера Франкампа тоже были такие же проблемы. Но вся команда была вместе, боролась до конца. Мы команда, все хотят вносить вклад. Поздравляю свою команду», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.