Звёзды НБА отреагировали на вердикт по одному из самых громких дел в США последних лет

Жюри присяжных признало невиновным 18-летнего жителя штата Иллинойс Кайла Риттенхауса, которого обвиняли в двойном убийстве и покушении на убийство во время протестов за права темнокожих в городе Кеноша, штат Висконсин. Адвокаты Риттенхауса настаивали, что действия их подзащитного укладывались в рамки самообороны.



Дело Риттенхауса стало одним из самых громких в США за последние годы и разделило общество на два лагеря.



Некоторые представители НБА отреагировали на вердикт.



«Наша организация продолжит вести борьбу за всё лучшее», – сказал главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер.



«Мы в команде немного обсудили вердикт. Если говорить о моей личной позиции, то я разочарован, но в то же время совсем не удивлён. Следил за процессом. Сколько уже раз мы становились свидетелями подобного?» – заявил форвард «Милуоки» Крис Миддлтон.



«Вообще не удивлён», – отметил разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант.



«С этой системой что-то не так», – написал в «Твиттере» центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.

«Это Америка. И мы идём по опасному пути», — сказал главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.

«Я даже не удивлён!» — отметил экс-игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс.

В августе 2020 года в Кеноше проходили массовые демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter, сопровождавшиеся погромами. Кайл Риттенхаус, которому на тот момент было 17 лет, выступал в качестве волонтёра, защищавшего собственность граждан. Во время конфликтной ситуации он застрелил из полуавтоматической винтовки двух участников протестов.