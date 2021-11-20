Скотти Пиппен: Коби Брайант боготворил мою игру

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен заявил, что другой легендарный игрок Коби Брайант боготворил его.



«Игроком, с которым я хотел бы выступить в одной команде, но не выступил, был Коби Брайант. Коби действительно боготворил то, как я играл, как я защищался, и, знаете, после того, как я завершил карьеру, он начал звонить мне и задавать вопросы о различных ситуациях. Как бы я защищался против определённых игроков? Как бы работал ногами? Что бы делал в той или иной ситуации. Он был хорошим учеником в игре, задавал мне вопросы о том, как бы я оборонялся от Майкла Джордана в той или иной ситуации. Он просто пытался улучшить своё мастерство», — приводит слова Скотти Пиппена GQ.



Пиппен в своей автобиографической книге «Неудержимый», которая вышла в ноябре, критически отозвался о Майкле Джордане. Скотти заявил, что Джордан являлся эгоистом на площадке, не уважал своих одноклубников, ставил личные интересы выше командных и не может считаться величайшим баскетболистом всех времён.