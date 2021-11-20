Скотти Пиппен: Коби Брайант боготворил мою игру

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен заявил, что другой легендарный игрок Коби Брайант боготворил его.
«Игроком, с которым я хотел бы выступить в одной команде, но не выступил, был Коби Брайант. Коби действительно боготворил то, как я играл, как я защищался, и, знаете, после того, как я завершил карьеру, он начал звонить мне и задавать вопросы о различных ситуациях. Как бы я защищался против определённых игроков? Как бы работал ногами? Что бы делал в той или иной ситуации. Он был хорошим учеником в игре, задавал мне вопросы о том, как бы я оборонялся от Майкла Джордана в той или иной ситуации. Он просто пытался улучшить своё мастерство», — приводит слова Скотти Пиппена GQ.
Пиппен в своей автобиографической книге «Неудержимый», которая вышла в ноябре, критически отозвался о Майкле Джордане. Скотти заявил, что Джордан являлся эгоистом на площадке, не уважал своих одноклубников, ставил личные интересы выше командных и не может считаться величайшим баскетболистом всех времён.
- 20 ноября 2021
-
19:54
-
18:58
-
17:20
-
16:52
-
15:46
-
15:06
-
14:37
-
14:19
-
13:37
-
12:50
-
12:05
-
10:42
-
10:08
-
09:58
-
09:47
-
09:42
-
09:31
-
08:35
-
06:25
-
05:46
-
01:34
-
01:26
-
01:20
-
00:48
-
00:20
- 19 ноября 2021
-
23:10
-
22:58
-
22:51
-
22:29
-
22:07
-
21:51
-
20:56
-
20:13
-
19:52
-
18:50