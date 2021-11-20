Айзея Томас: ты можешь быть белым и в США тебе всё сойдёт с рук! Я боюсь за свою жизнь

Двукратный участник Матча звёзд НБА, экс-разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас отреагировал на оправдательный приговор 18-летнего жителя штата Иллинойс Кайла Риттенхауса.
«Ты можешь быть белым в США и тебе всё сойдёт с рук. Я боюсь за свою жизнь и жизнь своих детей. Но афроамериканцы заперты в тюрьмах на всю жизнь за дерьмо, которого они не делали. Черт побери! А что насчёт семей этих людей? Нет справедливости ни для чего? К чёрту этого судью», — написал в своём «твиттере» Айзея Томас.
Напомним, Жюри присяжных признало невиновным 18-летнего жителя штата Иллинойс Кайла Риттенхауса, которого обвиняли в двойном убийстве и покушении на убийство во время протестов за права темнокожих в городе Кеноша, штат Висконсин. Адвокаты Риттенхауса настаивали, что действия их подзащитного укладывались в рамки самообороны.
В августе 2020 года в Кеноше проходили массовые демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter, сопровождавшиеся погромами. Кайл Риттенхаус, которому на тот момент было 17 лет, выступал в качестве волонтёра, защищавшего собственность граждан. Во время конфликтной ситуации он застрелил из полуавтоматической винтовки двух участников протестов.
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