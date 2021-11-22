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Блэйк Гриффин посмеялся над Айзеей Стюартом, пытавшимся наброситься на Леброна Джеймса

Блэйк Гриффин посмеялся над Айзеей Стюартом, пытавшимся наброситься на Леброна Джеймса
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Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин посмеялся над игроком «Детройта» Айзеей Стюартом по поводу его стычки с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Парень оказался лицом к лицу с Леброном и не ответил на удар, а затем превратился в Аарона Дональда (игрока НФЛ) в 25 метрах от него. Это всё большая шутка» — написал контент-менеджер The Athletic Ри Коул в своём «твиттере». Блэйк Гриффин поставил лайк под этой записью.

Напомним, во время матча произошёл скандал с участием Леброна Джеймса. В одном из моментов Джеймс отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку прямо на площадке.

Спустя некоторое время Стюарта отвели в раздевалку, а сам Леброн получил удаление, и матч был возобновлён. Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 121:116.

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