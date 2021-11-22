Евгений Пашутин рассказал о первых впечатлениях от работы с двукратным чемпионом НБА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечталениями от работы с новичком краснодарского клуба Куинном Куком.
«Куинн – звездный игрок и большой профессионал. Не зря он защищал цвета одной из лучших команд НБА XXI века – «Голден Стэйт». Которая, к слову, играла в очень результативный и командный баскетбол – это то, к чему мы в идеале стремимся в «Локо».
Он очень позитивный парень. Несмотря на то, что двукратный чемпион НБА – видно, что у него сохраняется огромная мотивация. Голодный до игры и до побед. Это, на самом деле, очень важный фактор – когда игрок, уже добившийся больших успехов, все равно остается заряженным на новые достижения.
У нас боеспособный коллектив. Сейчас постепенно возвращаются в строй травмированные. С приходом Кука мы стали еще сильнее. Надо как можно лучше воспользоваться паузой в календаре и выстроить за это время правильные игровые связи. Против ЦСКА 5 декабря мы будем играть, по сути, совершенно другим составом – если сравнивать с ситуацией месячной давности», — цитирует Пауштина пресс-служба команды.
- 22 ноября 2021
-
22:45
-
21:42
-
21:00
-
19:55
-
18:47
-
17:53
-
16:21
-
15:22
-
14:38
-
14:00
-
13:10
-
12:44
-
12:14
-
11:38
-
10:38
-
09:57
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:22
-
06:55
-
06:17
-
04:48
-
02:02
-
00:31
- 21 ноября 2021
-
23:35
-
22:36
-
21:35
-
21:08
-
19:48
-
18:09
-
17:29
-
16:38
-
15:03
-
13:50