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Евгений Пашутин рассказал о первых впечатлениях от работы с двукратным чемпионом НБА

Евгений Пашутин рассказал о первых впечатлениях от работы с двукратным чемпионом НБА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечталениями от работы с новичком краснодарского клуба Куинном Куком.

«Куинн – звездный игрок и большой профессионал. Не зря он защищал цвета одной из лучших команд НБА XXI века – «Голден Стэйт». Которая, к слову, играла в очень результативный и командный баскетбол – это то, к чему мы в идеале стремимся в «Локо».

Он очень позитивный парень. Несмотря на то, что двукратный чемпион НБА – видно, что у него сохраняется огромная мотивация. Голодный до игры и до побед. Это, на самом деле, очень важный фактор – когда игрок, уже добившийся больших успехов, все равно остается заряженным на новые достижения.

У нас боеспособный коллектив. Сейчас постепенно возвращаются в строй травмированные. С приходом Кука мы стали еще сильнее. Надо как можно лучше воспользоваться паузой в календаре и выстроить за это время правильные игровые связи. Против ЦСКА 5 декабря мы будем играть, по сути, совершенно другим составом – если сравнивать с ситуацией месячной давности», — цитирует Пауштина пресс-служба команды.

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