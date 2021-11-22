Кевин Гарнетт назвал идеальную стартовую пятёрку всех времён. В ней нет Майкла Джордана

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением об игроках, из которых можно было бы собрать пятёрку всех времён, сообщает Fadeaway World.
По мнению Гарнетта, в старте следовало бы выпустить легендарных игроков «Лейкерс» Мэджика Джонсона и Коби Брайанта, нынешнего лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, легендарного центрового Уилта Чемберлена, а также его самого.
Гарнетт не включил в эту пятёрку легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. Как сказал экс-баскетболист, он считает Майкла величайшим, но между ним и Брайантом он выбрал Коби.
43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».
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