«Какого чёрта ты это надел?» Леброн отреагировал на вызывающий наряд Кайла Кузмы

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс забавно отреагировал на вызывающий наряд, в котором форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма пришёл на один из матчей. Кузма надел на себя розовую кофту необычного формата — с очень длинными рукавами ниже колена.
«Какого чёрта ты это надел? Я не нажимаю кнопку «нравится», потому что это возмутительно, Куз!» — написал Леброн в комментариях к фото Кайла в «Инстаграме», сопроводив сообщение смеющимися смайликами.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Кайла Кузмы.
Напомним, ранее Джеймс и Кузма были одноклубниками, но в межсезонье «Вашингтон Уизардс» обменял разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лейкерс» на Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.
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