Представлен тизер фильма про «Урал-Грейт» — единственный клуб, прерывавший гегемонию ЦСКА
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Продакшн-студия «Вид сверху» представила тизер документального фильма «Комета «Урал-Грейт», основанного на одноимённой книге Александра Федотова о знаменитой баскетбольной команде из Перми.
«Урал-Грейт» — единственный в истории клуб российского баскетбола, кто сумел прервать гегемонию ЦСКА, выиграв чемпионат страны в 2001 и 2002 годах.
Выход книги и премьера фильма состоятся в декабре.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Из-за долгов по зарплате тренерам и игрокам за сезоны-2007/2008 и 2008/2009, вызванных проблемами с финансированием, «Урал-Грейт» не был заявлен в чемпионате России на сезон-2009/2010 и прекратил своё существование.
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