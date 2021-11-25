Леброн Джеймс объяснил, почему попросил удалить фанатов соперника во время матча

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему он попросил арбитров вывести несколько фанатов команды соперника во время матча с «Индианой Пэйсерс». Судьи прислушались к пожеланию Джеймса.
«Для меня нет ничего неудобного. Просто есть разница между апплодисментами верных поклонников и нежеланием того, чтобы ваши оппоненты не добились успеха. Есть моменты, когда всё выходит за рамки, с непристойными жестами и словами, которые недопустимы в нашей игре. Я бы никогда не сказал такого фанату и фанат не должен говорить подобное игроку», — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.
Напомним, встреча в Индианаполисе завершилась победой «Лейкерс» в овертайме со счётом 124:116.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс Леброн Джеймс, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач.
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