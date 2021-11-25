Дуайт Ховард: «Лейкерс» не доплачивают мне 400% денег

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард считает, что из-за его репутации он недополучает деньги по контракту.
«В «Шарлотт» у меня была невероятная статистика, в мой 14-й сезон, и вдруг меня обменяли? Все говорили, что я был плохим товарищем по команде, был токсичен в раздевалке. Как будто кто-то охотно использует эти разговоры, чтобы снизить мою рыночную ценность в глазах работодателей. И поскольку я не отвечаю на эти слухи, люди считают, что это правда.
Я оцениваю этот сезон так, что «Лейкерс» не доплачивают мне 400% денег. Люди продолжают говорить, о том, что я такой. Нельзя всем угодить, я знаю это. В чьих-то глазах я всегда буду плохим парнем. Но как я мог превратиться из лучшего человека из Орландо, игрока, который всегда много улыбался, в это? Когда всё изменилось?», — приводит слова Дуайта Ховарда GQ.
- 25 ноября 2021
-
12:57
-
11:46
-
11:00
-
10:40
-
09:46
-
09:26
-
09:02
-
08:57
-
08:53
-
08:42
-
06:38
-
00:59
- 24 ноября 2021
-
23:51
-
22:54
-
22:30
-
22:23
-
21:56
-
20:57
-
19:42
-
18:39
-
17:27
-
16:46
-
15:47
-
14:51
-
13:58
-
12:56
-
11:30
-
10:32
-
09:28
-
09:12
-
08:40
-
06:39
-
00:45
- 23 ноября 2021
-
23:30
-
22:28