Стало известно, почему двух фанов «Индианы» из первого ряда удалили после запроса Леброна

Джонатан Дэвенпорт, один из болельщиков, присутствовавших на матче регулярного чемпионата НБА, в котором встречались «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о причинах, по которым двух фанов «Индианы» из первого ряда удалили после запроса лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. По словам фаната, болельщики желали смерти 17-летнему сыну Леброна.

«Я был там. Эти двое кричали больше всех, девушка сказала: «Надеюсь, Бронни разобьётся насмерть на машине». Парень кукарекал, изображая Бронни. Это было очень странно. Сотрудники арены просили их успокоиться, но это никак на них не повлияло», — написал Джонатан Дэвенпорт в «твиттере».

Напомним, встреча в Индианаполисе завершилась победой «Лейкерс» в овертайме со счётом 124:116.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс Леброн Джеймс, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач.