Экс-тренер Майкла Джордана объяснил, чем он отличается от всех остальных игроков

Бывший тренер Майкла Джордана Рой Уильямс рассказал, что отличало легендарного баскетболиста от других игроков.
«Я увидел его в одно из воскресений и подумал: «Чёрт возьми, это может быть лучший игрок средней школы с ростом 193 см, которого я когда-либо видел». Но никто из нас не знал тогда, что он будет тем самым Майклом Джорданом. Он был просто одарённым парнем. Но у него было желание, не присущее другим игрокам. Он сказал мне, что хочет стать лучшим игроком в Северной Каролине. Я ответил, что ему нужно работать усерднее, чем в школе.
У него было желание. Всегда есть парни, которые умеют бегать и прыгать. Есть те, кто играет в баскетбол и умеет хорошо бросать. Они отличные игроки. Но никто не был так же хорош, как Майкл Джордан. Он величайший. Я смотрел баскетбол много лет, и никто не сделал то, что сделал Майкл Джордан. Его желание, страсть, целеустремлённость, трудовая этика, работоспособность. Чёрт возьми, это не поддаётся оценке», — приводит слова Уильямса Fadeaway World.
- 25 ноября 2021
-
17:31
-
16:49
-
15:55
-
14:57
-
13:55
-
12:57
-
11:46
-
11:00
-
10:40
-
09:46
-
09:26
-
09:02
-
08:57
-
08:53
-
08:42
-
06:38
-
00:59
- 24 ноября 2021
-
23:51
-
22:54
-
22:30
-
22:23
-
21:56
-
20:57
-
19:42
-
18:39
-
17:27
-
16:46
-
15:47
-
14:51
-
13:58
-
12:56
-
11:30
-
10:32
-
09:28
-
09:12