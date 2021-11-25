Экс-тренер Майкла Джордана объяснил, чем он отличается от всех остальных игроков

Бывший тренер Майкла Джордана Рой Уильямс рассказал, что отличало легендарного баскетболиста от других игроков.



«Я увидел его в одно из воскресений и подумал: «Чёрт возьми, это может быть лучший игрок средней школы с ростом 193 см, которого я когда-либо видел». Но никто из нас не знал тогда, что он будет тем самым Майклом Джорданом. Он был просто одарённым парнем. Но у него было желание, не присущее другим игрокам. Он сказал мне, что хочет стать лучшим игроком в Северной Каролине. Я ответил, что ему нужно работать усерднее, чем в школе.



У него было желание. Всегда есть парни, которые умеют бегать и прыгать. Есть те, кто играет в баскетбол и умеет хорошо бросать. Они отличные игроки. Но никто не был так же хорош, как Майкл Джордан. Он величайший. Я смотрел баскетбол много лет, и никто не сделал то, что сделал Майкл Джордан. Его желание, страсть, целеустремлённость, трудовая этика, работоспособность. Чёрт возьми, это не поддаётся оценке», — приводит слова Уильямса Fadeaway World.