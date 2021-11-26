Кевин Гарнетт назвал величайшего треш-токера в истории

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт назвал Майкла Джордана величайшим треш-токером в истории лиги.
«Все говорят, будто я был величайшим. Но на самом деле Майкл Джордан — величайший треш-токер в истории», — цитирует Гарнетта Essentially Sports.
43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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