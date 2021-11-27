Данк Шенгелии после эффектного разворота на 360 градусов — в топ-10 моментов тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 12-го тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли эффектный путбэк-данк форварда «Панатинаикоса» Джереми Эванса, мощный бросок сверху капитана «Зенита» Матеуша Понитки, данк «большого» ЦСКА Торнике Шенгелии после разворота на 360 градусов, зрелищный блок-шот центрового «Милана» Кайла Хайнса, роскошный аллей-уп игроков «Басконии» Рокаса Гедрайтиса и Уэйда Болдуина. Лучшим моментом тура признан фантастический бросок с центра площадки на последней секунде в исполнении форварда АСВЕЛа Уильяма Ховарда, который принёс своей команде выездную победу в матче с «Монако» (85:84).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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