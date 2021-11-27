Сборная России объявила о 3 кадровых пополнениях перед матчем квалификации ЧМ с Исландией

Три игрока «Зенита», Денис Захаров, Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин, присоединились к сборной России в преддверии второго матча квалификации чемпионата мира – 2023 с национальной командой Исландии, сообщает официальный сайт РФБ.
К матчу Россия — Исландия, который состоится 29 ноября в Санкт-Петербурге, готовятся 16 баскетболистов:
Защитники Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба — УНИКС), Денис Захаров, Дмитрий Кулагин (оба — «Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Александр Хоменко (ЦСКА).
Форварды Антон Астапкович, Сергей Торопов (оба — «Нижний Новгород»), Игорь Вольхин, Андрей Зубков (оба — «Зенит»), Семен Антонов (ЦСКА), Евгений Валиев (УНИКС), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).
Центровые Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев (ЦСКА).
Завтра у команды Зорана Лукича еще один тренировочный день, а в понедельник в 20:00 — матч за промежуточное первое место в группе H. Вчера исландцы обыграли в гостях сборную Нидерландов — 79:77.
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