Джей Джей Редик: мы испробовали почти всё, чтобы дискредитировать наследие Леброна

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Мы, как общество, испробовали почти всё, чтобы дискредитировать или разрушить наследие Леброна, а всё, что сделал этот парень — победил, побил рекорды, построил предприятия и школы. Конечно, к нему есть большое уважение. Но из-за фактора страха, если вы оказываетесь с Леброном в одно серии плей-офф, любой игрок будет бояться того, что из себя Леброн представляет как игрок», — цитирует Джей Джей Редика Fadeaway World.



Накануне Леброн побил очередной рекорд. После матча с «Сакраменто Кингз» (137:141 3 ОТ) игрок набрал 487 очков в экстра-таймах, что является лучшим показателем в истории НБА. При этом в матче с «Кингз» Леброн не реализовал два потенциально победных трёхочковых в концовке четвёртой четверти и первого овертайма.



По набранным очкам в овертаймах Леброн превзошёл другого легендарного игрока «Лос-Анджелеса» Коби Брайанта, на счету которого осталось 471 очко.